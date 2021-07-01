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В ФСО не слышали про проблемы у сотрудников спецслужбы с получением QR-кодов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ воздержались от комментариев в связи с сообщениями СМИ о том, что у сотрудников ряда подразделений ФСО возникли проблемы с получением QR-кодов.

В ЦОС ФСО отметили, что не располагают такой информацией, и подчеркнули, что решением всех проблем, связанных с коронавирусом, занимается Оперативный штаб ФСО, созданный еще в прошлом году.

Руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов сказал "Интерфаксу", что про проблемы с QR-кодом не слышал. В остальном, по его словам, вся информация, связанная с коронавирусом есть на сайте Оперштаба по ковиду, который был создан в марте прошлого года.

Ранее РБК сообщило о том, что в отдельных подразделениях ФСБ и ФСО возникли проблемы с получением QR-кодов. Издание объясняет это тем, что не из всех ведомственных клиник информация поступает в Единую медицинскую информационную систему (ЕМИАС).

ФСО Денис Симонов Коронавирус

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