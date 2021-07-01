Кремль признал проблемы с системой QR-кодов в Москве

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кремле признали наличие проблем с получением в Москве QR-кодов о вакцинации от коронавируса, однако выразили уверенность в их скором разрешении.

"Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, наверное, недолжным образом. Но у меня нет сомнений, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По его словам, "трудности есть и они будут дальше", потому что в настоящее время создалась чрезвычайная ситуация, однако проблемы будут разрешены.

"Очередная вспышка коронавируса (...) диктует необходимость жестких мер. Потому что жизнь и здоровье россиян и москвичей в данном случае - это абсолютный приоритет", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что у него самого пока QR-кода нет, так как наличие большого количества антител, появившихся после перенесенного заболевания коронавирусом, не предполагает пока возможности вакцинации.

С 28 июня по указу мэра Москвы Сергея Собянина в заведения общественного питания можно пройти только гражданам с QR-кодом, который выдается после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 зарегистрированными в РФ препаратами, переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев или получившим отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение трех дней.