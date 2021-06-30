РКН ограничил доступ к 19 ресурсам, генерирующим поддельные QR-коды

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил письма в отечественные и зарубежные социальные сети с просьбой выявлять и оперативно удалять фейковую информацию о коронавирусе, в том числе о продаже сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 и сайтах для получения поддельных QR-кодов на посещение общественных мест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства; там также заявили, что ведомство ограничило доступ к 19 сайтам, позволяющим генерировать поддельные QR-коды для посещения общественных мест.

Письма были направлены накануне, 29 июня, говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что с 1 февраля на соцсети была возложена обязанность самостоятельно выявлять и оперативно блокировать противоправную информацию. "Активное включение служб модерации социальных сетей в процесс борьбы с распространением заведомо ложной и фейковой информации позволит более оперативно реагировать на все факты тиражирования противоправных материалов. Ответственная позиция соцсетей, их заинтересованность в своевременном предотвращении распространения фейков позволит снизить негативные эффекты от социально опасной информации к минимуму", - подчеркнули в РКН.

По данным РКН, всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест. Там уточнили, что фейковые материалы блокируются на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры.

В РКН напомнили также, что президент РФ 1 апреля подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. руб. или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

Кроме того, за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (фейков) предусмотрен штраф для юрлиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей (ст. 13.15 КоАП РФ).