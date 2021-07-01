На помогавшего клиентам скрывать COVID-19 турагента завели дело

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Красноярске полиция начала административное расследование в отношении директора филиала турагентства, которая выложила в соцсети видеоролик о том, как туристам можно сфальсицифицировать результат теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полиции уже провели предварительную проверку записи. Теперь на менеджера завели дело по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, если эти действия, не содержат уголовно наказуемого деяния).

Директор 28 июня выложила в сторис инстаграма видеообращение, в котором рассказала, как она помогла своим клиентам с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста и выехать в Египет. Она назвала манипуляции, которые помогают достичь нужного результата. Вскоре с ней расторгли договор франшизы. Затем она написала, что просто пошутила, наслушавшись подобных рассказов.