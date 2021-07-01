Должник получил семь лет колонии за захват заложницы в Северодвинске

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима 54-летнего Александра Колодешникова за захват заложницы в офисе микрокредитной организации в Северодвинске в марте 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Архангельской области.

Подсудимый - житель деревни Лая Приморского района Архангельской области - признан виновным по п. "г" ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК (захват заложника, совершенный с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия; незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия; незаконная переделка огнестрельного оружия). В ходе следствия он признал вину.

По версии следствия, 10 марта он дома переделал ранее приобретенное гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-17, 16 калибра, в обрез.

11 марта он выпил, взял обрез и дошел до офиса микрокредитной организации на улице Ломоносова в Северодвинске.

Он заблокировал в офисе 21-летнюю сотрудницу и потребовал, чтобы она вызвала руководителей, а они бы перед ним извинились. Девушка сумела нажать тревожную кнопку. Колодежников обрезом угрожал курьеру, который привез в офис еду по заказу сотрудницы.

На место прибыли следователи, прокуроры и сотрудники других силовых структур и МЧС. В ходе переговоров сотрудник Росгвардии убедил Колодешникова разрядить ружье, после чего его задержали. Заложница не пострадала.

На допросе Колодешников объяснил, что хотел, чтобы руководитель микрокредитной организации уговорил коллекторов не преследовать его, добиваясь возвращения долга. По его словам, он взял в этой организации 8000 рублей в кредит. Вскоре сумма его долга выросла до 20 000 рублей. Когда право истребовать с него долг передали коллекторам, сумма достигла уже 100 000 рублей.