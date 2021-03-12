Возбуждено уголовное дело о захвате заложницы в Северодвинске

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - По факту захвата в заложники сотрудницы микрокредитной организации в Северодвинске возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. Его расследуют по п. "г" ч.2 ст. 206 УК (захват заложника, совершенный с применением оружия).

По версии следствия, 54-летний житель Северодвинска утром 11 марта был пьян. Он взял обрез охотничьего ружья, пришел с ним в офис микрофинансовой организации на улице Ломоносова. Там он заблокировал входную дверь, пристегнул сотрудницу МФО наручниками и потребовал, чтобы она вызвала в офис руководство компании. Она сумела нажать кнопку тревожной сигнализации.

На место выехали сотрудники СК, ФСБ, и других силовых ведомств. Сотрудник управления Росгвардии вел переговоры с подозреваемым и сумел уговорить его разрядить ружье. После этого подозреваемый был задержан.

На допросе он признал вину. Он рассказал, что взял в этой МФО 8000 рублей, но вскоре его долг вырос до 20 000 рублей. Организация передала право истребования долга коллекторам, они с него стали требовать уже 100 000 рублей, а также начали позорить его и его близких в интернете, рассказал он. Он рассчитывал, что директор МФО свяжется с коллекторами, и те прекратят его преследовать.

Следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также проверят действия коллекторов, если показания задержанного подтвердятся.

Для освобождения заложницы в четверг в Северодвинске оцепляли квартал, где находится офис МФО. По данным СК, подозреваемый пришел в офис в 10:30. Сообщение о его задержании поступило около 14:00.