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Причиной взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде мог стать газовый баллон

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной инцидента в доме в Нижнем Новгороде могла стать утечка из газового баллона или его взрыв, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Основная версия - газовый баллон, квартира неблагополучная. Дом газифицирован, откуда взялся в квартире газовый баллон - будут выяснять у тех, кто там жил", - сказал собеседник агентства.

Сейчас перекрыто газоснабжение двух домов - пострадавшего и соседнего.

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По данным местных СМИ, в квартире дома, где произошел взрыв газа, жили люди, злоупотребляющие алкоголем, а само жилье было отключено от газоснабжения за долги.

Ранее со ссылкой на другой источник сообщалось, что среди основных версий произошедшего рассматривается нарушение герметичности газового оборудования, а также несоблюдение жильцами правил безопасной эксплуатации газовых приборов.

Сообщение о взрыве газа в трехэтажном доме 16 на ул. Светлоярская в Сормовском районе Нижнего Новгорода поступило утром в пятницу, обрушились межэтажные перекрытия с третьего по первый этаж. Из-под завалов были извлечены трое мужчин, они госпитализированы. Двое пострадавших получили сильные ожоги, еще один - ушибы.

После инцидента на торце дома, где находятся несущие конструкции, появилась трещина. Дом обследуется мобильным диагностическим комплексом "Стрела".

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