Причиной взрыва газа в Нижнем Новгороде назвали неисправность или человеческий фактор

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Неисправность газового оборудования и человеческий фактор могли спровоцировать взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Среди основных версий рассматривается нарушение герметичности газового оборудования, а также несоблюдение жильцами правил безопасной эксплуатации газовых приборов", - сказал источник.

По его словам, человеческий фактор пока считается приоритетной версией случившегося. "По предварительным данным, один из жильцов мог заснуть в нетрезвом состоянии, преднамеренно или нет оставив газ включенным. Эта версия будет проверена после опроса пострадавших", - сказал источник.

Утром в пятницу в трехэтажном жилом доме в Нижнем Новогороде произошел взрыв газа, рухнули перекрытия с третьего по первый этаж. Пожара за взрывом газа не последовало, пострадали три человека. Ведется разбор завалов.