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В Нижнем Новгороде завели уголовное дело после взрыва газа в доме

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде в пятницу, в результате чего пострадали три человека, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), говорится в сообщении.

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По версии следствия, рано утром 2 июля в квартире на 1-м этаже кирпичного трехэтажного жилого дома по ул. Светлоярская Сормовского района, произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате были частично повреждены конструкции здания и пострадали три человека: мужчины 1977, 1951 и 1980 годов рождения. Все они доставлены в городские больницы (двое с ожогами 1-3 степени направлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского университета), говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате взрыва газа разрушились межэтажные перекрытия с первого по третий этажи. После инцидента на торце дома, где находятся несущие конструкции, появилась трещина. Здание обследуется мобильным диагностическим комплексом "Стрела".

Из дома эвакуирован 61 человек, из них девять детей.

Пункт временного размещения развернут в школе.

СКР Нижний Новгород

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