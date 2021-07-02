Трое пострадали при взрыве газа и обрушении перекрытий в доме в Нижнем Новгороде

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси и обрушения межэтажных перекрытий в доме в Нижнем Новгороде, они госпитализированы.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, информация об инциденте поступила в 6:57, он произошел по адресу улица Светлоярская, дом 16.

В результате произошедшего обрушились межэтажные перекрытия и перегородки, было повреждено остекление, но открытого горения нет. Из дома были эвакуированы 28 человек.

Трое пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде находятся в состоянии от средней тяжести до тяжелого, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. У них диагностированы черепно-мозговые травмы и ожоги. Детей среди пострадавших нет.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что дом, в котором произошел инцидент, - трехэтажный, кирпичный и газифицированный, взрыв газа произошел на последнем этаже. Оказались разрушены межэтажные перекрытия с первого по третий этаж.

По его словам, из здания эвакуированы 50 жильцов, в том числе 10 детей. Ведется разбор завалов.

На распространенных в соцсетях фото видимых обрушений в доме не заметно. На фото запечатлены выбитые стекла на первом этаже и в подъезде между первым и вторым этажами.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба губернатора. На месте работают заместитель губернатора Дмитрий Краснов и нижегородский мэр Юрий Шалабаев.