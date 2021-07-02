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Всех пострадавших достали из-под завалов трехэтажки в Нижнем Новгороде

Всех пострадавших достали из-под завалов трехэтажки в Нижнем Новгороде
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Третий пострадавший извлечен из-под завалов трехэтажки в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, больше под завалами людей нет, сообщили "Интерфаксу" в службе скорой помощи.

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"Извлечен третий пострадавший. Жив, травмирован. Передан медикам. Людей больше под завалами нет", - сказал источник.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Интерфаксу" подтвердили, что при взрыве газовоздушной смеси никто не погиб, пострадали три человека, и под завалами никого больше нет.

Пострадавшие - мужчины 1977, 1980 и 1951 годов рождения.

"Один мужчина получил термические ожоги более 50% тела, госпитализирован в Приволжский исследовательский медуниверситет (ПИМУ), мужчина с множественными ушибами госпитализирован в ГКБ №39. Ещё один мужчина - с ожогами 70% тела, госпитализируем в ожоговый центр ПИМУ", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее сообщалось о взрыве газа в трехэтажном жилом доме в Нижнем Новогороде. Пожара за взрывом газа не последовало. Рухнули перекрытия с третьего по первый этаж.

После инцидента на торце дома, где находятся несущие конструкции, появилась трещина. Дом обследуется мобильным диагностическим комплексом "Стрела".

Нижний Новгород

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