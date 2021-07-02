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Ярослав Кузьминов сразу после отставки получил орден

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Ярослава Кузьминова, который 1 июля подал в отставку с поста ректора НИУ "Высшая школа экономики". Об указе сообщила пресс-служба Кремля.

Кузьминов был одним из основателей НИУ ВШЭ в 1992 году и руководил этим вузом в течение 28 лет.

1 июля он оставил пост ректора и стал научным руководителем "Вышки", сменив еще одного основателя вуза Евгения Ясина. Ясин по решению ученого совета вуза стал почетным научным руководителем ВШЭ.

Решение уйти в отставку Кузьминов объяснил желанием сосредоточиться на науке и усталостью от административной работы. "Я могу уйти сейчас, потому что убежден, что выросшая в университете культура может теперь самоподдерживаться", - добавил он.

Новый ректор ВШЭ, как ожидается, будет назначен 2 июля.

ВШЭ Ярослав Кузьминов Москва Евгений Ясин Владимир Путин

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