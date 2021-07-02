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Назначения нового ректора ВШЭ ждут уже в пятницу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Назначение на пост ректора национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) может произойти уже в эту пятницу, сообщил "Интерфаксу" источник в вузе.

Он уточнил, что назначение на пост ректора должно быть оформлено в виде официального решения правительства за подписью премьера, так же как и принятие отставки Ярослава Кузьминова.

Собеседник агентства не сказал, кто может занять пост ректора "Вышки", отметив, что "хотелось, чтобы это был кто-то из своих", но "у правительства могут быть и свои предложения".

В НИУ ВШЭ привели пункты устава вуза, где указано, что "ректор университета назначается правительством РФ из числа лиц, прошедших обязательную аттестацию в установленном порядке, на срок до 5 лет".

Там также говорится, что "при наличии вакантной должности ректора университета правительство РФ определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности", при этом "ректор университета не может исполнять свои обязанности по совместительству".

Накануне руководивший "Вышкой" с 1992 года Ярослав Кузьминов покинул свой пост и стал научным руководителем вуза вместо Евгения Ясина.

ВШЭ Ярослав Кузьминов

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