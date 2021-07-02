Саратовского фельдшера уличили в выдаче фальшивых сертификатов о прививке

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Фельдшер одного из медучреждений Саратовской области занимался мошенничеством с сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.

В сообщении приводятся слова губернатора региона Валерия Радаева, который напомнил, что это "преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность"

Он отметил, что когда речь идет о здоровье людей и "никакие манипуляции непозволительны".

Номер медучреждения в сообщении не приводится.

В конце июня со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна сообщалось, что использование поддельных сертификатов о вакцинации влечет уголовное наказание в виде лишения свободы на 2 года, изготовление их - лишение свободы на 3 года.