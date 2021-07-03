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Оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 согласовал закрытие в Бурятии торговых сетей до 11 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительству Бурятии согласовали закрытие федеральных торговых сетей в период нерабочих недель, который продлится до 11 июля, сообщает в субботу пресс-служба правительства республики.

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Вопрос рассматривался накануне на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России под председательством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Бурятии складывается сложная ситуация с коронавирусом и правительством приняты ограничительные меры.

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"Мы просим согласовать закрытие федеральных торговых сетей для обеспечения эффективности ограничительных мер, а также обеспечения справедливости по отношению к региональным торговым компаниям", - сказал Цыденов, которого цитирует пресс-служба.

Предложение поддержано Минэкономразвития России, Минфином, Роспотребнадзором, говорится в сообщении.

Как сообщалось, после обращения правительства Бурятии большинство федеральных торговых сетей приняли самостоятельное решение о приостановлении работы с 27 июня, начала действия ограничительных мер в республике. Сейчас это требование обязательно для всех торговых сетей непродуктового сектора.

В Бурятии из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и ростом числа заболевших вводится режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля.

В республике уже на протяжении пяти недель продолжается значительный рост заболеваемости. Недельный темп прироста сохраняется стабильно высоким и за прошедшую неделю достиг 62%. Рост заболеваемости регистрируется по всем возрастным группам, в том числе, среди детей до 18 лет - в 6,8 раз, лиц от 18 до 64 лет - в 7,4 раза, лиц старше 65 лет - в 4,5 раза.

Хроника 09 января 2020 года – 03 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Бурятия COVID-19 коронавирус Алексей Цыденов

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