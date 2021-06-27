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Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Бурятии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Республики Бурятия Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 отдельным группам граждан, сообщается в воскресенье на региональном сайте Роспотребнадзора.

"Принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции в республике", - приводятся в сообщении слова Ханхареева.

Согласно постановлению обязательной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских, образовательных организаций; социальной сферы; транспорта, транспортных узлов и ЖКХ; сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности), служащие, работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели); учреждений культуры, досуга и спорта; сотрудники МФЦ; клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров; студенты и люди старше 65 лет.

"Проведение профилактических прививок необходимо провести в срок до 1 сентября вакциной, прошедшей государственную регистрацию в РФ. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.

По данным на 27 июня, в Бурятии зарегистрировано 43 тыс. 623 случая коронавируса (плюс 309 за сутки). В стационарах лечатся более 3 тыс. пациентов с коронавирусом, почти 200 из них находятся в реанимации.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Бурятия COVID-19 коронавирус

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