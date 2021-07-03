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Бесплатная догазификация в РФ может затронуть 3-4 млн домовладений

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бесплатная догазификация в РФ может коснуться около 3-4 млн домовладений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в программе "Вести с Сергеем Брилевым" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"В каждом регионе сегодня созданы штабы, будет создан дополнительный сервис в рамках "Госуслуг" в ближайшее время, для того чтобы можно было через интернет в электронном виде подать заявку владельцам домов на обеспечение газификации по новым правилам", - отметил Новак.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки.

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Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час. Инвестиции в мероприятия по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей.

В ходе "прямой линии" Путин отметил, что бесплатная и ускоренная догазификация в первую очередь распространяется на домовладения, а не на садовые товарищества, но допустил, что могут быть сделаны "дополнительные шаги и по другим направлениям".

Александр Новак

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