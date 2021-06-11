Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о газоснабжении, отменяющий плату населения за подключение домовладений к газовым сетям.

Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Принятый закон решает вопрос об источниках финансирования газификации. Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили". Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее.

"Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, кроме того, на население инвестиционные надбавки распространяться не будут", - пояснял ранее председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный.

Согласно закону, услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка газ будут подводить без привлечения средств граждан. При этом стоимость услуг на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений будет нормироваться и контролироваться.

Бесплатная догазификация в РФ

Как сообщалось, в конце апреля в своем послании Федеральному собранию Путин поручил обеспечить до 2023 года бесплатную подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.

Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 м от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час.

Ожидается, что догазификация охватит около 2 млн домохозяйств. Инвестиции в мероприятия по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах в 2021-2022 гг. предварительно оцениваются в 100 млрд рублей.

Гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов заявил, что поправки в ФЗ "О газоснабжении в РФ" "определяют переход на новую модель газификации".

"Так, введение института единого оператора газификации предполагает строительство единым оператором всех элементов инфраструктуры в рамках программ газификации регионов страны: газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы и газораспределительные сети - вплоть до границ земельных участков. Правительство РФ определит юридическое лицо, являющееся единым оператором газификации, и перечень федеральных территорий и субъектов РФ, в которых действует единый оператор газификации", - отметил газовик в комментарии, предоставленном компанией.

"И вторая важная инновация касается проведения ускоренной догазификации уже газифицированных населенных пунктов без привлечения средств граждан, обеспечить которую должен также единый оператор газификации. Для реализации этого процесса планируется разработка правительством РФ в максимально короткий срок ряда нормативных актов", - добавил Густов.