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Правительство разработало новые правила бесплатной газификации

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило новые правила подключения домовладений к газу в рамках программы социальной газификации, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В настоящее время мы завершаем работу по подготовке подзаконных нормативных актов по газификации. Еще один важный документ - это "Новые правила подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения". По вашим поручениям определены следующие критерии и условия: бесплатное строительство сетей до границ земельного участка будет распространяться на домовладения, которые расположены в границах населенных пунктов, где по состоянию на 1 мая этого года уже есть газораспределительные сети - то есть, это критерии определения газифицированных населенных пунктов", - доложил Новак.

Вторым условием бесплатного подключения будет наличие в собственности у гражданина жилого дома. "Если это участок еще без жилого дома, заявка также будет приниматься, но выполняться будет синхронно по мере строительства и оформления в собственность жилого дома", - пояснил он.

Третье условие - газ должен будет использоваться "только для собственных нужд", для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, добавил Новак. "Это позволит исключить завышение заявок по объемам газа и подключение в рамках социальной газификации объектов, которые используются в коммерческих целях. То есть эти объекты тоже будут газифицироваться, но не в рамках социальной газификации", - перечислил вице-премьер.

"Что касается садоводческих товариществ - под программу социальной газификации подпадут те садовые товарищества, которые находятся в границах газифицируемых населенных пунктов. То есть, до границ садоводческих товариществ внутри населенных пунктов также будет бесплатно подводиться инфраструктура", - отметил Новак.

Бесплатная догазификация

Как сообщалось, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную для населения подводку газа до границ домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, при подаче такой заявки.

Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубометров в час. Инвестиции в мероприятия по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей.

В ходе "прямой линии" Путин отметил, что бесплатная и ускоренная догазификация в первую очередь распространяется на домовладения, а не на садовые товарищества, но допустил, что могут быть сделаны "дополнительные шаги и по другим направлениям".

Александр Новак Владимир Путин

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