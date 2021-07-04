Синоптики спрогнозировали еще два дня дождей в Крыму

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Дожди, которые привели к новым подтоплениям в Крыму, закончатся только 7 июля, сообщила журналистам начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, 5 и 6 июля ожидаются локальные грозовые дожди различной интенсивности - от умеренных до очень сильных. Погода улучшится только 7 июля, снова будет жарко.

По уточненной информации гидрометцентра, с ночи в Бахчисарайском районе Крыма выпало 113 мм осадков - две месячные нормы, в Ялте и Феодосии - 32 и 30 мм соответственно, что составляет месячную норму.

Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и десятки частных домовладений в ряде сел, население эвакуируют. По предварительной информации, одна женщина погибла, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.