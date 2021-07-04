Уровень рек в подтопленных селах Крыма начал спадать

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ситуация в подтопленных поселках Бахчисарайского района Крыма нормализуется, но ожидаются новые ливни, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, экстренные службы будут работать всю ночь, на опасных направлениях организуют дежурства.

Он добавил со ссылкой на синоптиков, что возможны повторные ливни ближе к утру. Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала, что дожди, которые привели к новым подтоплениям в Крыму, закончатся только 7 июля.

Как уточнили "Интерфаксу" в МЧС Крыма, 64 человека эвакуированы в пункты временного размещения.

Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и десятки частных домовладений в селах. По предварительной информации, одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.