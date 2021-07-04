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Режим ЧС вводят в подтопленном Бахчисарайском районе Крыма

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Бахчисарайского района объявляют режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за подтоплений после ливня.

Как сообщила "Интерфаксу" глава районной администрации Людмила Пучкова, следующий шаг - это включение района в уже действующий указ о республиканском режиме ЧС, который ранее был введен для пяти муниципалитетов. В частности, это позволит жителям, чье имущество пострадало, получить компенсационные выплаты.

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Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье, 4 июля. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества.

Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и около сотни частных домовладений в селах, эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.

Дожди в Крым идут с начала лета. С 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно прямой ущерб оценен в 12,5 млрд рублей.

Крым Бахчисарай

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