Режим ЧС вводят в подтопленном Бахчисарайском районе Крыма

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Бахчисарайского района объявляют режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за подтоплений после ливня.

Как сообщила "Интерфаксу" глава районной администрации Людмила Пучкова, следующий шаг - это включение района в уже действующий указ о республиканском режиме ЧС, который ранее был введен для пяти муниципалитетов. В частности, это позволит жителям, чье имущество пострадало, получить компенсационные выплаты.

Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье, 4 июля. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества.

Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и около сотни частных домовладений в селах, эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.