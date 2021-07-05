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В Сочи готовится эвакуация на случай наводнений

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи предупредили, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районе могут выйти из берегов, и потребуется эвакуация. Людей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на этот случай.

"Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста", - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

4 июля в Сочи был ураган, погиб один человек, еще двое пострадали. Ветром повалило десятки деревьев, были перебои с подачей электроэнергии. 5 июля метеорологи также прогнозируют сильный ветер, осадки и подъем уровня рек.

Сочи МЧС Хорота Мацеста

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