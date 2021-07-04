Один человек погиб во время урагана в Сочи

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи ураган снёс несколько деревьев, одно из которых насмерть придавило мужчину, сообщили в оперативных службах региона.

Пресс-служба администрации Сочи сообщает, что в городе ветром повалены 34 дерева. По их данным, один человек погиб, двое пострадали. Один из раненых госпитализирован.

На Курортном проспекте в районе гостиницы Москва дерево упало на проезжую часть, в данный момент движение затруднено.

В некоторых населённых пунктах наблюдаются локальные отключения и перебои с электроэнергией.

Отмечается, что в течение ближайших суток и в течение 5 июля метеорологи прогнозируют сильный ветер, осадки и подъем уровня рек.