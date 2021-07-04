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Подтопленный психоневрологический интернат частично эвакуируют в Крыму

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Тридцать пациентов психоневрологического интерната, который подтопило после дождей в Бахчисарайском районе, эвакуируют, сообщила "Интерфаксу" глава районной администрации Людмила Пучкова.

Она добавила, что остальные остаются на местах.

В РоссииЛивни в Крыму подтопили психоневрологический интернатЧитать подробнее

Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье, 4 июля. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества.

Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплены десятки частных домовладений в селах, эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.

Крым Бахчисарай

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