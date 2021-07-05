Фургал останется под арестом еще на три месяца

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока содержания под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах.

Срок ареста Фургала продлен до 7 октября 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Экс-губернатор содержится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово", однако в связи с коронавирусом сейчас он находится в больнице СИЗО "Матросская тишина".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.

Расследование дела завершено, вместе с адвокатами Фургал знакомится с его материалами.