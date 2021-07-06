Сын Сергея Фургала подал документы на участие в выборах в Госдуму

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Документы для участия в выборах депутатов Государственной думы подал сын экс-главы Хабаровского края Антон Фургал, сообщает краевой избирком на своей странице в соцсети.

"Антон Сергеевич Фургал выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 70 "Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что для регистрации в качестве кандидата Фургалу-младшему нужно собрать 15 433 подписей избирателей, собранных в его избирательном округе.

Сергей Фургал, до того, как стать губернатором региона в 2018 году, трижды избирался депутатом Госдумы. В том числе в 2016 году – по Комсомольскому одномандатному округу.

Фургал-старший был отрешен от должности 20 июля 2020 года в связи с утратой доверия. Он арестован по обвинению в ряде преступлений. Накануне суд продлил его арест до 7 октября.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – в 2004-2005 годах. Расследование дела завершено, вместе с адвокатами Фургал знакомится с его материалами.

Вину Фургал не признает.

Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.