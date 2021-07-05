Мишустин заявил, что вопросы с поставками вакцин в регионы практически решены

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, практически везде решены, по стране открыто более 5800 прививочных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Таких пунктов по стране более 5800. Сейчас все условия для этого созданы (для вакцинации - ИФ), и с вакцинами практически вопросы все решены", - сказал премьер в понедельник в ходе посещения поликлиники № 1 Центральной городской клинической больницы Екатеринбурга, где побеседовал с гражданами, пришедшими на прививку.

Премьер также ознакомился с процедурой реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. "Мы с Михаилом Альбертовичем (глава Минздрава РФ Михаил Мурашко - ИФ) обсуждали в деталях вопросы, связанные с необходимостью в том числе и диспансеризации, вы знаете, что соответствующие поручения президент дал во время своего послания. У нас выделено порядка 6 млрд рублей на сегодня к этой услуге. Очень важно соединять диспансеризацию с реабилитацией", - сказал Мишустин.

Он выразил надежду, что "вопросы реабилитации в России будут гораздо важнее, чем вопросы оказания экстренной помощи". "Потому что очень многие болезни, недомогания можно при правильно организованной реабилитации преодолеть, не прибегая к серьезным медикаментам", - сказал премьер.