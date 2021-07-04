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В Москве продлили программу поощрений для привитых пожилых граждан

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Программа "Миллион призов", предполагающая поощрения для прошедших вакцинацию от коронавируса пожилых жителей столицы, продлена до 15 августа.

Как сообщается на официальном сайте столичной мэрии, программа касается горожан старше 60 лет, она продлена до 15 августа включительно.

Отмечается, что в программе уже приняли участие около 300 тыс. москвичей.

Граждане, сделавшие прививку от коронавируса, получат подарочную карту или промокод номиналом 1 тыс. рублей, которые можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях-партнерах, подчёркивается на сайте.

Уточняется, что для участия в программе необходим московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Те, кто вакцинировался до начала программы, также могут получить призовые баллы. Для этого на сайте акции необходимо ввести номер полиса ОМС.

Москва коронавирус

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