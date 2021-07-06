Фонд DWS International вышел из "Сургутнефтегаза"

Текущая рыночная стоимость пакета, проданного CEEF, составляет около 300 млн рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Central and Eastern Europe Fund, один из старейших инвестфондов на развивающихся рынках под управлением DWS International, вышел из капитала ПАО "Сургутнефтегаз". Это следует из полугодовой отчетности фонда.

Более двадцати лет CEEF (ранее назывался Central European Equity Fund, Central Europe and Russia Fund) неизменно владел долей в "Сургутнефтегазе" - ADR и/или привилегированными акциями. Уже в 2000 году, когда фонд возобновил инвестиции в российские акции после дефолта 1998 года, в его только начинающий восстанавливаться российский портфель - на тот момент состоявший всего из трех имен - входили бумаги НК на $1,6 млн. В 2004 году пакет фонда в "Сургутнефтегазе" стоил уже свыше $30 млн, в 2006 году - $90,5 млн (крупнейшая инвестиция в портфеле на тот момент). В 2008 году фонд инвестировал в "префы" "Сургутнефтегаза".

В последние годы у CEEF в портфеле оставались только "префы" НК - 6,6 млн акций (около 0,1% от их общего количества). Именно отсутствием обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" объяснял фонд проигрыш своему бенчмарку - MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index - во втором полугодии 2019 года: тогда на слухах об изменении корпоративной стратегии акции НК за два месяца взлетели на 60%.

Теперь же у CEEF нет и "префов" "Сурутнетфегаза", говорится в отчетности фонда. Текущая рыночная стоимость пакета, проданного CEEF, составляет около 300 млн рублей.

В отчете для акционеров CEEF не пишет отдельно о продаже акций "Сургутнефтегаза". "За прошедший период мы увеличили вложения в финансовый сектор, который выигрывает от ожидаемого повышения процентных ставок и снижения потребностей в резервировании. Между тем, в майнинге и энергетике некоторые ESG-факторы, особенно климатические риски, в некоторых случаях подталкивали нас к поддержанию позиции в компании ниже бенчмарка или к выходу из инвестиции", - говорится в отчете.

За полугодие, закончившееся 30 апреля 2021 года, бенчмарк фонда вырос на 40,2%, тогда как доходность CEEF за тот же период составила 35% в долларах, сказано в его отчете. Проигрыш бенчмарку связан с высокой долей "защитных" акций в структуре портфеля CEEF: инвесторы на фоне фондового ралли перекладывались в более активно растущие бумаги.

Общая стоимость российского портфеля CEEF на начало мая равнялась $128,6 млн против $95,6 млн на начало ноября, крупнейшие инвестиции - Сбербанк, "ЛУКОЙЛ" и "Газпром".