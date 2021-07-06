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Прокуроры проверят информацию о гибели еще двух человек из-за подтоплений на Кубани

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры проведут проверку по факту гибели трех человек в Туапсинском районе Кубани в результате подтоплений, также проверяются сведения о гибели еще двух человек, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"В настоящее время установлено, что в селе Горском в своем доме погиб 71-летний житель, который не мог самостоятельно передвигаться. Также в селе Дефановка поток воды с обочины смыл в канаву автомобиль, где находилась семья, в результате чего ребенок 2007 года рождения и его мать 1984 года рождения погибли, предварительно, от асфиксии, глава семейства находится в больнице с обморожением (холодная вода)", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что проверяется информация о гибели еще одного взрослого и ребенка.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате подтоплений в Туапсинском районе Кубани, на место выехал и.о. прокурора края.

Из-за неблагоприятных погодных условий режим ЧС был введен в шести муниципалитетах Краснодарского края. Проводится непрерывный мониторинг уровней рек.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.

Краснодарский край

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