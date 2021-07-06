Три человека погибли из-за наводнения в Туапсинском районе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

Там отметили, что исполняющий обязанности прокурора края выехал на место происшествия.

Накануне во второй половине дня стихия и сильные ливни сместились в Туапсинский район. Были подтоплены проезжие части дорог, сошел оползень.

На территории Туапсинского района действует режим ЧС, пляжи закрыты.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в шести муниципалитетах Краснодарского края. Проводится непрерывный мониторинг уровней рек. Остаются подтопленными в семи населенных пунктах 267 жилых домов и 395 приусадебных участков.