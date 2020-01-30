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Осужденный в Эстонии за работу на ФСБ россиянин решил не оспаривать отказ в УДО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Гражданин России Алексей Васильев, приговоренный в Эстонии к четырем годам лишения свободы за работу на ФСБ, не будет обжаловать постановление Вируского уездного суда об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО).

7 января суд решил не освобождать Васильева раньше срока под электронный надзор. Оспорить это постановление можно было до 29 января. "Жалобы на это решение представлено не было", - сообщил в четверг портал телерадиовещания ERR со ссылкой на Вируский уездный суд.

22-летний Васильев был задержан эстонскими властями 4 ноября 2017 года при попытке покинуть страну через пограничный пункт в Нарве. По данным Государственной прокуратуры, он являлся агентом ФСБ и мог готовить киберпреступления против госучреждений Эстонии.

21 марта 2018 года Васильев был приговорен эстонским судом к четырем годам тюрьмы. Срок отсчитывается с момента его задержания 4 ноября 2017 года. Россиянин был осужден по двум статьям: по 216 (1) Пенитенциарного кодекса, в которой говорится о подготовке киберпреступления, и по статье 233, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем.

Васильев - житель города Кингисеппа, получил свое первое профессиональное образование в Эстонии в Силламяэском училище по специальности "Обслуживание программного обеспечения и баз данных". В Вируский колледж ТТУ он поступил летом 2017 года и до ареста проучился чуть более двух месяцев.

Алексей Васильев Эстония ФСБ

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