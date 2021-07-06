Таллин счел "постановкой" задержание эстонского консула в Петербурге

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что задержание во вторник Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте было провокацией.

"Совершенное ФСБ - постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами", - сказал агентству BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.

Порталу ERR он рассказал, что во вторник консул "находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете". "После встречи ФСБ задержала его на полтора часа. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение", - сообщил представитель МИД Эстонии.

"С точки зрения Эстонии, подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским союзом", - сказал Леммик.

МИД Эстонии осуждает задержание Лятте.

"Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам-членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями", - заявил Леммик.

По его словам, в Эстонии "ожидают, что Россия будет придерживаться принципов международного права в своем поведении".

Ранее во вторник ФСБ РФ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. "Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

Генеральным консульством Эстонии в Петербурге руководит Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм. Помимо Лятте, в генконсульстве работают еще два консула - Марика Кыйв-Урм и Маргус Хаугас.