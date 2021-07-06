В РСТ сочли, что частичная отмена тестов по прибытии в РФ удешевит отдых за рубежом

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Отмена Роспотребнадзором тестов после возвращения из-за рубежа для граждан с прививкой или антителами, а также отмена двойного тестирования для всех остальных будет способствовать снижению стоимости заграничного отдыха, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Отмена тестов для части туристов означает заметное снижение стоимости зарубежных туров", - сказала Тюрина.

По ее словам, тесты сейчас требуют везде, в том числе для поездок во многие российские регионы и даже для походов в московские рестораны. "Их стоимость резко выросла, в некоторых регионах она доходит до 3,5 тыс. рублей. При действующих сейчас требованиях Роспотребнадзора о том, что каждый должен при возвращении из-за рубежа сделать два теста, на семью из 3-4 человек это обходится в 15-20 тыс. рублей", - добавила она, отметив, что "а если тест требуется и в стране, куда отправляются туристы, то это еще как минимум 10 тысяч".

Роспотребнадзор с 7 июля отменил тесты после возвращения из-за границы для россиян, которые сделали прививку менее 12 месяцев назад, или переболели коронавирусом менее 6 месяцев назад. Не болевшим и не привитым нужно в течение трех дней сдать один тест и до получения его результатов соблюдать изоляцию.

"Видимо, это решение Роспотребнадзора - еще одна мера для стимулирования массовой вакцинации. Но туроператоры и турагентства, отправляющие клиентов за рубеж, могут его только приветствовать. С учетом того, что происходит в Краснодарском крае и противоречивых требованиях, которые вводятся для заселения туристов в отели, можно ожидать, что часть туристов переориентируется на зарубежный отдых", - считает эксперт.

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля отели региона будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию, а с 1 августа - только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Туроператоры сразу после появления этой информации сообщили о шквале желающих отказаться от поездок в июле и августе. Продажи новых туров практически остановились. 30 июня требования были смягчены. Теперь в июле они смогут заселяться в отели не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой об официально перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала госуслуг. В августе заселение возможно только с сертификатом или справкой о болезни, ПЦР-тесты приниматься не будут.