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Не сдавших ПЦР-тест при въезде в РФ москвичей оштрафовали на 30 млн руб.

Не сдавших ПЦР-тест при въезде в РФ москвичей оштрафовали на 30 млн руб.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Почти 2,4 тыс. граждан, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данные о прохождении теста на коронавирус, оштрафовано более чем на 30 млн руб. с 1 августа 2020 года. Об этом сообщает московское управление Роспотребнадзора во вторник.

"По результатам рассмотренных судами дел 2394 гражданам присуждены штрафы на сумму 30 005 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что в связи с отсутствием данных о прохождении тестирования лицам, не выполняющим установленные требования, направлено более 10 тыс. уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Ведомством также было составлено свыше 6 тыс. протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Эта статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.

"Учитывая сохраняющиеся риски распространения коронавирусной инфекции, Управлением Роспотребнадзора по городу Москве контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг проводится на постоянной основе", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что сделать ПЦР-тест по возвращении из-за рубежа должны россияне, которые не переболели коронавирусом в течение полугода и ранее не привились от COVID-19. Пройти тестирование необходимо в течение трех суток по прибытии в РФ, а загрузить его результаты на "Госуслуги" – в течение четырех.

В том случае, если человек вакцинировался от коронавируса в течение года или переболел этой инфекцией в течение полугода и может это подтвердить, то он может не сдавать ПЦР-тест. Такое постановление 2 июля 2021 года подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Из него следует, что подтвердить информацию необходимо на сайте "Госуслуги", заполнив анкету "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от COVID-19 для прибывающих в Россию". Таким образом, вместо загрузки результатов ПЦР-теста можно указать действующий электронный сертификат вакцинированного или переболевшего.

Хроника коронавируса. Февраль.

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