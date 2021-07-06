Пострадавших от наводнения в Крыму на месяц освободят от платы за свет и воду

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Жителей Крыма, которые пострадали от подтоплений после сильных ливней, на месяц - по 31 июля - освободят от платы за коммунальные услуги: свет и воду, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение по освобождению на месяц от оплаты за электроэнергию, за воду всех пострадавших. Это и бизнеса касается, и физических лиц - граждан Российской Федерации", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС во вторник.

Премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что главы администраций должны представить списки граждан, признанных пострадавшими от стихийных бедствий, компаниям-поставщикам - "Крымэнерго", "Вода Крыма", "Водоканал Южного берега Крыма" - в течение двух дней.

Как сообщалось, режим ЧС действует в республике с 17 июня из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. По предварительным данным, прямой ущерб составляет 12,5 млрд рублей.

Очередные сильные дожди накрыли Крым в ночь на 4 июля. Больше всего происшествий зафиксировано в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова, где выпало две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, около 130 домов находятся в зоне подтопления, ущерб устанавливается.