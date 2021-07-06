Стоимость машин-"утопленников" в Крыму оценили в 400 млн рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения на юге и востоке Крыма, составляет порядка 400 млн рублей, сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

"По машинам поступило 883 заявки. Общая стоимость автомобилей - это рыночная стоимость - 400 млн рублей. По Керчи 724 автомашины, по Ялте - 159. Обследованы все машины экспертами, составляются акты", - сказал Шеряко на заседании штаба по ликвидации ЧС во вторник.

Страховщики помогут только тем, у кого было КАСКО.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что по остальным машинам решения о компенсации пока нет, прецедентов помощи из госбюджета за авто-"утопленников" в России нет. Он обратился к представителям крупного бизнеса, рассматривается возможность создания благотворительного фонда, деньги оттуда направят пострадавшим автовладельцам.

На компенсацию, как было заявлено в понедельник, в первую очередь могут рассчитывать те, чьи машины стоили меньше 300 тысяч рублей. "В первую очередь компенсация коснется тех, у кого стоимость автомобиля до 300 тысяч рублей. От 300 тысяч и выше - формируем (списки - ИФ), общаемся со всеми, ни одна семья без помощи не останется", - заявлял Аксенов 5 июля.

Буйство стихии в Крыму

Как сообщалось, режим ЧС действует в республике Крым с 17 июня из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. По предварительным данным, прямой ущерб составляет 12,5 млрд рублей.

Очередные сильные дожди накрыли Крым в ночь на 4 июля. Больше всего происшествий зафиксировано в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова, где выпало две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, около 130 домов находятся в зоне подтопления, ущерб устанавливается.