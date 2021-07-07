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Истребители Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем

Истребители Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем
Кадр из видео Минобороны РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали истребители Су-30 для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon, заявили в Минобороны.

Судя по распространенному ведомством видео, самолет принадлежит ВМС США.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы РФ не допущено, отметили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, самолет-разведчик США был замечен российскими средствами контроля воздушного пространства вечером 6 июля над нейтральными водами Черного моря.

В Черном море проходят крупные учения НАТО Sea Breeze. В маневрах задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы.

Минобороны РФ США Черное море

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