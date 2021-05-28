Космический мусор пробил канадскую обслуживающую систему на МКС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Космический мусор оставил небольшую пробоину на канадской передвижной обслуживающей системе Canadarm-2 на Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте Канадского космического агентства (CSA).

Там отметили, что попадание было зафиксировано еще 12 мая во время стандартной процедуры осмотра Canadarm-2. Специалисты CSA и NASA сфотографировали область манипулятора, в которую попал объект, и пришли к выводу, что мусор не нанес урона, способного помешать работе манипулятора. Ущерб локализован на маленькой площади на теплозащитном покрытии.

Планируется, что Canadarm-2 продолжит выполнение запланированных задач, сообщили в агентстве.

В настоящее время на борту МКС работает 65-й экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.