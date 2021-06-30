Пожаловавшейся Путину свердловчанке обещали подвести газ в 2023 году

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Газифицировать поселок Малый Рудник, жительница которого пожаловалась на "прямой линии" президенту на сложности с подключением газа, планируют к 2023 года, сообщил департамент информполитики Свердловской области.

"Поселок Малый Рудник на данный момент не газифицирован. (...) Строительство начнется в 2022 году, в 2023 году на условиях софинансирования из областного бюджета будет проведена прокладка распределительных сетей", - говорится в сообщении.

В департаменте сообщают, что строительство газопровода высокого давления предусмотрено инвестпрограммой АО "ГАЗэкс". Проектно-сметная документация на данный момент находится в стадии разработки.

Пенсионерка Светлана Култыгина пожаловалась Владимиру Путину, что ее и ее соседей никак не подключат к системе газоснабжения. "Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. (...) Рядом с нами дачи мэров, там газифицировано все", - сказала она. Президент пообещал разобраться.

Проверки по жалобе Култыгиной начали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Следственный комитет и прокуратура.

Куйвашев отметил, что он в курсе проблем с газификацией и что власти постоянно над этими вопросами работают.

По поручению губернатора на место выехал глава Краснотурьинска Александр Устинов. Мэр сообщил жителям поселка об этапах газификации, а также выразил готовность помочь с дровами, которые планируется доставить до обеда четверга.