Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:47Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 410 080+410 692

Вспышка коронавируса зарегистрирована в детском лагере в Туве

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В детском лагере "Байлак" в Туве зарегистрирована вспышка коронавируса, заражены 66 детей и 8 взрослых, сообщается на сайте регионального Минздрава в субботу.

Всего в лагере, который начал работать 10 июня, находилось 174 ребенка и 33 взрослых. Сначала медики обнаружили ОРВИ у одного ребенка, который был отправлен в больницу, где ему был поставлен диагноз Covid-19. С этого момента в лагере введены ограничительные мероприятия, а 24 июня Роспотребнадзор начал расследование.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Туве остается напряженной. Местный Минздрав сообщает, что в республике на два дня была приостановлена вакцинация из-за нехватки первого компонента вакцин. Вакцинация вторым компонентом продолжалась в обычном режиме.

Накануне в республику поступила новая партия вакцины ГамКовидВак в количестве 2 тыс. 400 доз, сообщается на сайте Минздрава Тувы.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Тува коронавирус COVID-19

Новости

Пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в Финском заливе

Что произошло за день: суббота, 26 июня

В Брянской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

В Ялте за два часа выпало около половины месячной нормы осадков

Улицы Ялты вновь превратились в реки после ливня

Житель Прикамья попытался сжечь десять человек во время ссоры

В Ялте начался ливень

В Ялте начался ливень

Миронов, Прилепин, Семигин пойдут в Думу во главе списка "Справедливой России"

Миронов, Прилепин, Семигин пойдут в Думу во главе списка "Справедливой России"
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот

Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');