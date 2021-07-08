Власти Татарстана запросили больше вакцин от COVID-19

Вводить обязательную вакцинацию регион не собирается

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Татарстан направляют недостаточное количество вакцин от коронавируса, спрос превышает поставки, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По ее словам, в некоторых пунктах вакцинации в регионе возник ажиотаж.

"Это, с одной стороны, не может не радовать, так как люди пошли на прививку. С другой стороны, мы понимаем, что тот объем и количество доз, которое на сегодняшний день получаем, его, очевидно, недостаточно в данный момент и мы будем запрашивать (дополнительные - ИФ)", - сказала Галимова.

Власти региона не замечали срывов в поставках вакцин, препараты поступают в республику регулярно и претензий ни к одной из вакцин нет, добавила она.

По ее словам, руководство региона просит, чтобы вакцины поступали систематически и чтобы в поставках было разнообразие.

"Все, что поступает, в полном объеме сразу выгружается в пункты вакцинации и до следующих поставок поступают обращения, что необходимо ещё и еще наращивать количество поступающих вакцин", - пояснила Галимова.

Вводить обязательную вакцинацию власти Татарстана не собираются. Добиваться формирования коллективного иммунитета в республике намерены с помощью расширения сети пунктов вакцинации.

На 7 июля в Татарстане прививку получили 603 400 человек, из них 408 783 привились уже двумя дозами вакцины.