Власти Татарстана запросили больше вакцин от COVID-19
Вводить обязательную вакцинацию регион не собирается
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Татарстан направляют недостаточное количество вакцин от коронавируса, спрос превышает поставки, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
По ее словам, в некоторых пунктах вакцинации в регионе возник ажиотаж.
"Это, с одной стороны, не может не радовать, так как люди пошли на прививку. С другой стороны, мы понимаем, что тот объем и количество доз, которое на сегодняшний день получаем, его, очевидно, недостаточно в данный момент и мы будем запрашивать (дополнительные - ИФ)", - сказала Галимова.
Власти региона не замечали срывов в поставках вакцин, препараты поступают в республику регулярно и претензий ни к одной из вакцин нет, добавила она.
По ее словам, руководство региона просит, чтобы вакцины поступали систематически и чтобы в поставках было разнообразие.
"Все, что поступает, в полном объеме сразу выгружается в пункты вакцинации и до следующих поставок поступают обращения, что необходимо ещё и еще наращивать количество поступающих вакцин", - пояснила Галимова.
Вводить обязательную вакцинацию власти Татарстана не собираются. Добиваться формирования коллективного иммунитета в республике намерены с помощью расширения сети пунктов вакцинации.
На 7 июля в Татарстане прививку получили 603 400 человек, из них 408 783 привились уже двумя дозами вакцины.