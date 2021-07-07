Запасов вакцин от COVID-19 в Свердловской области осталось на два дня

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области в связи с ростом спроса вакцин от COVID-19 осталось на два дня, это около 22 тысяч доз препарата, сообщил вице-губернатор региона Павел Креков.

Сейчас, по его словам, в сутки в области вакцину получают более 10 тысяч человек, число желающих сделать прививку выросло в четыре-пять раз.

"Завтра мы ждем очередную партию еще на несколько дней", - добавил чиновник. Еще одну партию препарата область ждет через три дня.

"Мне часто из регионов и от отдельных учреждений приходят заявки. С одной стороны, меня это радует - действительно активность в этом плане населения возросла. (...) Мы работаем с колес, я прошу с пониманием отнестись к ситуациям, когда, может быть, в каких-то точках вакцины будут заканчиваться. Ничего страшного, вас должны будут записать, при этом через день-два вакцина снова появится", - заверил вице-губернатор.

По словам Крекова, вопрос с наращиванием поставок вакцины решался на совещании с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, который побывал на этой неделе в Екатеринбурге.

"Нам была обещана помощь в решении этого вопроса. В ряде случаев поставка вакцины ускорится. Допустим, мы предполагали следующую партию получить автомобильным транспортом, уже сегодня принято решение по поручению федерального министра о том, что она будет поставлена авиационным транспортом, чтобы быстрее доставить ее в регион", - пояснил замгубернатора.

Он также отметил, что рассматривается вариант увеличения поставок вакцин в связи с тем, что Свердловская область - достаточно крупный регион.

Также в регион увеличатся поставки лекарственных средств. "Сейчас у нас есть необходимый запас, но поставки нужно увеличивать, потому что растет, в том числе количество амбулаторных больных", - подчеркнул Креков.

С начала пандемии к утру 2 июля в Свердловской области было выявлено всего 96 137 случаев коронавируса, 345 из них - за последние сутки. Умерли 3 944 заболевших. Заболеваемость COVID-19 в регионе растет с начала июня.