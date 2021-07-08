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Кремль убежден в неизменности стремления Запада сдерживать Россию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в стремлении Запада добиться сдерживания России, используя для этого любые средства. Так он ответил на брифинге на вопрос, замечают ли в Кремле попытки повлиять на предстоящие думские выборы из-за рубежа.

"Хочу вам напомнить заявления и наших европейских визави, и наших визави в США, и наших оппонентов в НАТО и так далее о том, что линия на сдерживание России является абсолютной константой в их внешней политике, - ответил Песков. - Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши. Мы отдаем себе отчет, розовые очки не носим и постоянно чувствуем на себе эти попытки сдерживания".

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. 21 июня член Центризбиркома России Игорь Борисов заявил, что комиссия выявила попытки иностранного вмешательства в выборы еще до старта избирательной кампании в России. По его словам, представители США, Польши, Украины и стран Балтии "развернули сеть по вмешательству во внутренние дела России".

Случаями вмешательства занимаются профильные комиссии в Думе и Совете Федерации, которые были созданы в 2019 году на фоне избирательной кампании в Мосгордуму. Борисов призвал эти комиссии выработать план по борьбе с таким вмешательством на каждом этапе выборов.

Кремль Дмитрий Песков Госдума Запад США НАТО

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