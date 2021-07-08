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Марию Алехину снова арестовали на 15 суток

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток участнице Pussy Riot Марии Алехиной за неповиновение полицейскому.

"Мария Алехина признана виновной по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованию сотрудника), ей назначен административный арест сроком на 15 суток", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в четверг. Он добавил, что решение суда будет обжаловано.

Алехина была задержана накануне на выходе из спецприемника, где она находилась 15 суток за аналогичное правонарушение.

Также накануне был задержан еще один участник Pussy Riot – Александр Софеев. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство, ему также грозит до 15 суток административного ареста.

Как сообщалось, 23 июня столичные суды арестовали на 15 суток четверых участников Pussy Riot за различные административные правонарушения.

Сами участники и их защитники настаивают на непричастности к вменяемым им обвинениям.

Pussy Riot Мария Алехина

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