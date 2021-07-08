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Участник Pussy Riot Софеев снова отправлен под административный арест

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный арест сроком на 12 суток участнику Pussy Riot Александру Софееву за мелкое хулиганство. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Мансур Гильманов в четверг. Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

Ранее в четверг суд вернул протокол в полицию на доработку.

Софеев был задержан накануне с двумя приятелями в пункте вакцинации в Гостином дворе, куда они пришли сделать прививку из спецприемника после 15 суток ареста.

Как сообщалось, ранее в четверг Кунцевским судом также была арестована на 15 суток за неповиновение полицейскому участница Pussy Riot Мария Алёхина, которую задержали накануне на выходе из спецприемника.

Как сообщалось, 23 июня столичные суды арестовали на 15 суток четверых участников Pussy Riot за различные административные правонарушения.

Сами участники и их защитники настаивают на непричастности к вменяемым им обвинениям.

Pussy Riot Александр Софеев

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