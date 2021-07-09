Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь начала расти

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Около 6,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно на 10% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние сутки в городе выявили 6 643 заболевших. Накануне сообщалось о 6 040 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 603 случая или примерно на 10%.

Суточная заболеваемость от коронавирусной инфекции растет в Москве вторые сутки.

За все время пандемии в Москве зафиксировали 1 418 134 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирус привел к гибели 102 пациентов с COVID-19 в Москве. Смертность в последние дни в городе снижается, однако ежедневно продолжает умирать более 100 человек.

Общее число умерших в городе достигло 23 430 человек.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за последние 24 часа 7 231 человек в российской столице. Всего в Москве коронавирус смогли победить 1 214 731 пациент.

Накануне сообщалось о гибели 109 человек и выздоровлении 6 тыс. 805 пациентов.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.