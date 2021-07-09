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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
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Попова назвала страны, из которых в Россию завозят дельта-штамм COVID

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вариант "дельта" (так называемый индийский штамм) коронавируса COVID-19 россияне привозят в основном с отдыха на Мальдивских островах, из нескольких европейских стран, где он получил наибольшее распространение, и из США, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Штамм "дельта", то, что мы видим на сегодняшний день, - это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно абсолютно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, ну, и Соединенные штаты", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого выложен в телеграм-канале журналистки.

Ранее Попова сообщала, что в июне - начале июля в РФ порядка 66% всех заразившихся болеют вариантом "дельта" COVID-19, остальные - "классическим", то есть "уханьским" штаммом коронавируса, а также "немножечко британского штамма, и штаммы, которые не классифицируются так четко".

Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 9 июня включила штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring), следует из данных на сайте организации. ВОЗ действует так, когда мутации, предположительно, могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес (VOI - Variants of Interest), недостаточно. В список входят 12 вариантов COVID-19, они требуют дальнейшего изучения. "Российский" вариант коронавируса AT.1 впервые он был зафиксирован в РФ в январе 2021 года.

С мая в России идет рост заболеваемости коронавирусом, также растет число смертей от этой инфекции. Эксперты связывают развитие ситуации с распространением в РФ впервые зафиксированного в Индии нового варианта коронавируса - "дельта". Он характеризуется большей заразностью, меньшим инкубационным периодом и несколько другими симптомами, которые выглядят как простое ОРВИ. Так, 23 июня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что большинство заболевших COVID-19 в Москве болеют индийским штаммом, который привел к росту смертности и числа тяжелых заболеваний.

Хроника коронавируса. Июль.

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В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков
Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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