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В Москве впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода

Подозреваемый пытался купить такой код за 9000 рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве 7 июля впервые было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с приобретением QR-кода, сообщил начальник управления организации дознания городского ГУ МВД Павел Милованов.

Подозреваемый пытался купить QR-код за 9000 рублей, полагает следствие.

Кроме того, по его словам, в столице было возбуждено 55 уголовных дел об изготовлении и незаконном обороте поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19. Шесть этих дел уже дошли до суда, добавил он.

Милованов напомнил, что к уголовной ответственности привлекаются не только распространители поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации, но и те, кто это приобрел и предъявил.

"С момента введения ограничительных мер на территории Москвы, мы выявили более 800 сайтов с предложениями по реализации поддельных сертификатов и QR-кодов", - сказал в свою очередь замначальника полиции ГУ МВД Москвы Александр Половинка. Он отметил, что полиция активно работает с прокуратурой и Роскомнадзором, добиваясь блокировки таких сайтов.

QR-коды выдаются москвичам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, перенесли COVID-19 не ранее, чем за последние полгода или имеет трехдневный отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. С 28 июня рестораны и кафе могут обслуживать в помещениях только владельцев таких кодов. Им разрешено продолжить работу, только если они организуют систему проверки посетителей.

Летним верандам учреждений общепита разрешили обслуживать клиентов без QR-кодов до 12 июля. 8 июля мэр Москвы Сергей Собянин в связи со стабилизиацией эпидемиологической обстановки продлил этот режим работы летних веранд до 1 августа.

Систему пропуска по QR-кодам также ввели некоторые музеи Москвы.

Приказом Роспотребнадзора московские предприятия ряда отраслей обязаны в определенные сроки привить от коронавируса не менее 60% персонала.

Хроника коронавируса. Июль.

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Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом
Хроника 09 января 2020 года – 08 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва МВД коронавирус

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